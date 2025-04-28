Kanada, sandık başında: Trump'tan "Güçlü ve bilge adamı seçin" çağrısı

Kuzey Amerika ülkesi Kanada, federal seçimler için bugün sandık başında. Sandıkların açıldığı ülkede oy kullanma süreci 12 saat sürecek. Ülkede yapılan son anketlere göre, Justin Trudeau’nun istifasının ardından başbakan olan Mark Carney’nin Liberal Parti’sinin seçimi birkaç puanla Pierre Poilievre’nin Muhafazakar Parti’sinin önünde tamamlaması bekleniyor.



Kanadalılar sandık başına giderken, ABD Başkanı Donald Trump, sandıklar açıldıktan sonra sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yaparak Kanada’ya daha önce yaptığı “ABD’nin 51’inci eyaleti olma” çağrısını yineledi.



TRUMP’TAN 51’İNCİ EYALET ÇAĞRISI



“Kanada’nın büyük halkına iyi şanslar” diyen Trump, “Eğer Kanada Amerika Birleşik Devletleri’nin el üstünde tutulan 51’inci eyaleti olursa vergilerinizi yarı yarıya azaltacak, askeri gücünüzü ücretsiz bir şekilde dünyanın en yüksek seviyesine çıkaracak, sıfır tarife ya da vergiyle otomotiv, çelik, alüminyum, kereste, enerji ve tüm diğer sektörlerinizi dört katı büyütecek güç ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin” ifadelerini kullandı.



Trump, mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Artık yıllar önce yapay bir şekilde çizilmiş hat yok. Bu güzel toprakların ne hale geleceğini görün. Hiçbir sınır olmadan serbest erişim... Hiçbir negatif olmadan tüm pozitifler... Böyle olması gerekiyordu. Amerika, geçmişte yaptığımız gibi yüz binlerce dolar ile artık Kanada’yı mali olarak destekleyemez. Kanada eyalet olmadığı sürece bunun bir anlamı yok.”



LİBERAL PARTİ’NİN BİRİNCİ ÇIKMASI BEKLENİYOR



Kanada’da bugün 28 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Seçim süreci “Elections Canada” (Kanada Seçimler) isimli bağımsız bir kuruluş tarafından yönetiliyor. Verilen oylar elle sayılıyor ve sonuçlar sandıklar kapandıktan yaklaşık yarım saat sonra “Elections Canada” internet sitesinde yayınlanmaya başlıyor. Seçimin Kanada’ya maliyetinin yaklaşık 411 ABD doları olması bekleniyor.

Kanada’da sandıklar farklı bölgelerde farklı saatlerde açılırken, oy verme sürecinin en geç başladığı British Columbia’da sandıklar yerel saatle 22.00’de (Türkiye saatiyle yarın 05.00'te) kapanacak.



CBC'nin 24 Nisan'daki anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 42,2'si Liberal Parti'yi, yüzde 38,5'i Muhafazakar Parti'yi destekliyor. Ankete göre Yeni Demokrat Parti, katılımcılardan yüzde 8,8 oy alırken, Quebec Bloku Partisi'nin oy oranı yüzde 6'da kalıyor.