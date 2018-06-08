Kanada senatosu esrar kullanımını yasallaştıran bir tasarıyı oyladı.
Senato'daki oylamada 56 senatör yasa tasarısına destek verdi, 30 senatör ise karşı çıktı.
Senatörler oylamadan önce yasa tasarısını 6 ay boyunca inceledi. Kabul edilen tasarı parlamentoya geri gönderildi.
Parlamenterler, senato'nun yasa tasarısına eklediği değişiklikleri kabul edip etmemeyi oylayacak.
Başbakan Justin Trudeau keyif amaçlı esrar kullanımının bu yaz yasallaşacağını söylemişti.
Yasa tasarısı Parlamento'dan da onay alırsa Kanada, esrarı yasallaştıran ilk G-7 ülkesi olacak.