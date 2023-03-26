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Kanada sığınmacıları ABD'ye iade edecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında imzalanan anlaşmaya göre, kara sınırından Kanada'ya geçen sığınmacılar ABD'ye iade edilecek.

Kanada sığınmacıları ABD'ye iade edecek
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Başkanı Joe Biden ve Başbakanı Justin Trudeau arasında imzalanan Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'na ek olarak imzaladıkları mutabakat gereği, daha çok 'un kuzeyinden 'nın Quebec eyaletine geçen sığınmacılar, "25 Mart 2023 itibarıyla" ABD polisine teslim edilecek.

İki ülke arasındaki sınırdan yasa dışı geçişlerin durdurulmasını amaçlayan anlaşma kapsamında, New York ve Quebec'i birbirine bağlayan yolların kapatılması ve yeni bir sığınmacı kabul programının yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

ABD hükümetine ait Federalregister.gov adlı internet sitesinde ayrıntıları paylaşılan yeni anlaşma metnine göre, ABD de, kuzey sınırının resmi olmayan noktalarından geçenleri Kanada'ya geri gönderecek.

Trudeau, Ottawa'da düzenlenen ortak basın toplantısında, cumartesi sabahı erken saatlerde resmi sınır kapılarından Kanada'ya geçen sığınmacıların hızla ABD'ye iade edileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada anlaşmanın, "sığınma sürecinin bütünlüğünü koruyarak, sınır kapıları arasındaki tehlikeli geçişlerin kullanılmamasını sağlayacağı ve yasal göç yollarını teşvik edeceğini" ifade etti.

SON ZAMANLARDA KANADA'YA YASA DIŞI GEÇİŞLER ARTTI

Kanada, son zamanlarda yasa dışı geçişlerin artmasından rahatsızlığını dile getiriyordu.

Kanadalı yetkililer, geçen yıl New York'un kuzeyindeki arazilerden Kanada'ya 39 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan geçtiğini ve bu geçiş noktalarının kapatılması gerektiğini belirtmişti.

ABD basınında, söz konusu sığınmacıların çoğunun Meksika sınırından geçerek otobüslerle New York'a götürüldüğü, bunların bazısının da Kanada'ya geçmeyi tercih ettiği kaydedildi.

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