Kanada sınırında kavanoz içinde insan beyni bulundu

ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), 14 Şubat'ta Michigan ve Kanada eyaleti Ontario arasında Blue Water Köprüsü geçişinde kavanozun içerisinde insan beyni buldu.



İçinde beyin olan kavanoz, üzerinde “antik eğitim numunesi” yazan bir gönderinin içindeydi. Gönderi Toronto’dan Kenosha, Wisconsin’e gönderiliyordu.



BBC’nin haberine göre "Gönderiyi açtıktan sonra CBP memurları, paketin, ABD'ye yasal girişini destekleyen herhangi bir evrak veya belge olmadan şeffaf bir cam kavanozun içinde bir insan beyni örneği" bulundu.



CBP Bölge Müdürü Michael Fox, insanların ABD Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü olan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezine (CDC) “bulaşıcı biyolojik unsular, bulaşıcı maddeler ve vektörlerle” ilgili danıştı.



Kavanozda bulunan beyin ABD gümrük görevlilerinin bulduğu tek ilginç gönderi değil.



2014 yılında, Los Angeles Uluslararası Havaalanında, sınır görevlileri, Nijerya’dan Kaliforniya’ya gönderilen canlı 67 tane dev Afrika yılanı bulmuşlardı.



2006 yılında ise sekiz ton ağırlığında tarih öncesine ait fosil ve dinozor yumurtaları bulunmuştu.