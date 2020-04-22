Kanada tarihini en kanlı saldırısında ölü 23'e çıktı

Kanada'nın Nova Scotia kentinde hafta sonu yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Kanada tarihinin en kanlı saldırısı 12 saatte 16 farklı yerde gerçekleştirildi.

22.04.2020 - 12:02

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Açıklamayı Kanada Kraliyet Atlı Polisi yazılı olarak yaptı. Yaklaşık 12 saat boyunca süren saldırının 16 farklı yerleşim yerinde gerçekleştiği belirtildi.

Kanada tarihinin en kanlı saldırısıyla ilgili delil toplama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth de saldırıyla ilgili taziye mesajı yolladı.

Nova Scotia kentinde cumartesi gecesi başlayan saldırı pazar günü öğle saatlerine kadar sürmüştü. Saldırgan polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

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