Kanada tarihinin en büyük katliamlarından birini gerçekleştiren kardeşlerin ikincisi de öldü

Kanada tarihinin en büyük katliamlarından birini gerçekleştiren Sanderson kardeşlerden, kaçak olan Myles Sanderson’un öldüğü duyuruldu. 32 yaşındaki Sanderson, 4 gündür polis tarafından aranıyordu.



Kaçak kardeş hakkında, Saskatchewan eyaletinin Rosthern kenti yakınlarında beyaz bir pikap içinde olduğuna yönelik ihbar yapıldı. Polis, kent sakinlerine evinizde kalın uyarısı yaptı. Bir süre sonra saldırgan ve polis arasında kovalamaca başladı.



Polis, saldırganın aracını şehir dışında sıkıştırdı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Polis kent dışında Sanderson'ın aracına çarptı ve yoldan çıkardı. Ardından saldırgan yakalanarak kelepçelendi. Bir süre sonra saldırganın fenalaşarak öldüğü haberi geldi.

Bu haberden bir süre önce Kanada medyasında, Sanderson'ın intihar ettiğine yönelik haberler de vardı. Kafa karıştıran bu durum Kanada polisi komiser yardımcısına da soruldu.



Yetkili, “Yakalandığında araçtaki tek kişi oydu. Bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Ölüm nedenine ilişkin kesin bir şey söyleyemem, otopsi sonucunda ortaya çıkacaktır” diye konuştu.



Myles Sanders'ın 59 suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.

59 SUÇTAN SABIKASI VARDI

Diğer taraftan, Myles Sanderson'ın kalabalık bir suç dosyası bulunuyor. Şartlı salıverilme belgelerine göre Sanderson, 59 suçtan hüküm giydi.

Ancak, 4 yıl hapis yatan saldırganın, geçen şubat ayında salıverildiği ortaya çıktı. Bu durum Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılandı.Kanadalı yetkililer ise saldırganın neden serbest kaldığını hala araştırıyor.

KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR



Öte yandan, Myles ve Damien Sanderson kardeşler, geçen Pazar günü Saskatchewan eyaletinde, 13 farklı noktada bıçaklı saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 10'u hala hastanede tedavi görürken, 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.



Arama çalışmaları sırasında, Damien Sanderson'ın cesedine ulaşılmış ve vücudunda bıçak yaraları tespit edilmişti. Damien’ın Myles tarafından öldürülmüş olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.



Önceki gün, saldırganların annesi Amerikan CBC News kanalına konuşmuş, "Bu korkunç durumdan zarar gören ve etkilenen herkesten özür diliyorum" demişti.