Kanada'da orman yangınları söndürülemiyor
16.07.2026 04:49
Son Güncelleme: 16.07.2026 04:54
Alevlerden yükselen dumanlar, Kanada şehirlerini ve ABD'nin New York kentini etkiledi.
Kanada'da 100'den fazla noktada başlayan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı. Dumanlar New York'a kadar ulaştı.
Kanada'nın Ontario eyaletinde 100'den fazla noktada orman yangını devam ediyor. Alevler, yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
Armstrong kenti yakınlarındaki yangında bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Telsizle yardım isteyen mürettebat yara almadan kurtarıldı. 11 numaralı kara yolunda kaydedilen görüntülerde ise yangınlar nedeniyle gökyüzünün renginin turuncuya döndüğü görüldü.
Eyaletin başkenti Toronto'da orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü. Toronto, dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde Kinşasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi. Kanada Çevre Bakanlığı, dumanın göz, burun ve boğaz tahrişi, baş ağrısı veya hafif öksürük gibi hafif semptomlara neden olabileceği konusunda uyarı yaptı. Pencerelerin ve kapıların mümkün olduğunca kapalı tutulması gerektiği belirtildi.
Yangından yükselen dumanlar ABD'nin New York kentine kadar ulaştı. Görüş mesafesi düştü ve hava kalitesi de olumsuz etkilendi.
Ontario'nun Collins bölgesinde çıkan orman yangınından yükselen duman uydudan böyle görülüyor.