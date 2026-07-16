Kanada'da orman yangınları söndürülemiyor

Eyaletin başkenti Toronto'da orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü. Toronto, dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde Kinşasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi. Kanada Çevre Bakanlığı, dumanın göz, burun ve boğaz tahrişi, baş ağrısı veya hafif öksürük gibi hafif semptomlara neden olabileceği konusunda uyarı yaptı. Pencerelerin ve kapıların mümkün olduğunca kapalı tutulması gerektiği belirtildi.

Yangından yükselen dumanlar ABD'nin New York kentine kadar ulaştı. Görüş mesafesi düştü ve hava kalitesi de olumsuz etkilendi.