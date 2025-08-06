Kanada yangınlarının dumanı New York'u kapladı

Kanada'nın bir çok bölgesinde devam eden orman yangınları geniş alanlara yayıldı.

Ontario eyaletine bağlı Toronto kentindeki yangınlardan yükselen yoğun duman ABD'nin New York kentini de kapladı.



Kentin üzerine çöken duman tabakası görüş mesafesini azaltırken, yetkililer halkı açık havada uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.



Kanada’nın ulusal meteoroloji kurumu olan Çevre Kanada (Environment Canada), önceki gün güney Ontario bölgesi için özel bir hava kalitesi bildirisi yayınladı.



Açıklamada, yangınlardan yükselen dumanın bölgede solunumu zorlaştırdığı ve özellikle yaşlılar, çocuklar ile solunum rahatsızlığı bulunan bireyler için sağlık riski oluşturduğu belirtildi.