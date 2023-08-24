Kanada, yangınlarla mücadele için orduyu devreye sokuyor

Pazartesi günü Kanada'da yaklaşık bin 38 yangın çıktı ve yarısından fazlası kontrolden çıktı.



Bu yangınların en az üçte biri, büyük Vancouver şehri ve Kanada'nın en ikonik manzaralarından bazılarını içeren Britanya Kolumbiyası'nda şiddetlendi.



Foto: AFP Kanada Başbakanı Justin Trudeau , "Bu olağanüstü derecede ciddi bir durum" dedi ve askerlerin tahliye ve diğer lojistik görevlere yardımcı olacağını söyledi.



Trudeau ayrıca British Columbia'nın federal yardım talebinin onaylandığını doğruladı.



Pazar günü attığı tweette "Ne tür desteğe ihtiyaç varsa burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuzeybatı Toprakları'nın başkenti Yellowknife'ta, aşırı yangınlar nedeniyle 20 bin sakinin neredeyse tamamı kaçmak zorunda kaldı.



Kanada Kuruluşlar Arası Orman Yangını Merkezi'ne göre, Kanada'da bu yıl şu ana kadar 5 bin 807 rekor sayıda yangınla birlikte benzeri görülmemiş bir orman yangını serisi yaşandı.