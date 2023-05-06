Kanada'da 78 noktada orman yangını:13 bin kişi tahliye edildi

Kanada'nın Alberta eyaletinde, 78 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Kanada'da 78 noktada orman yangını:13 bin kişi tahliye edildi
Güney Kore'de orman yangını: Yüzlerce kişiye tahliye

Güney Kore'de orman yangını: Yüzlerce kişiye tahliye

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Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarlı koşulların beslediği 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığını bildirdi.

Alberta yangınıyla mücadele eden ekibin yöneticisi Christie Tucker, düzenlediği basın toplantısında, özellikle eyaletin kuzey yarısında aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini aktardı.

Kanada'da 78 noktada orman yangını:13 bin kişi tahliye edildi - 1

"HAVA ŞARTLARI YENİ YANGINLARA NEDEN OLABİLİR"

Hava şartlarının yeni yangınlara sebep olabileceğini belirten Tucker, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için Ontario ve Quebec eyaletlerinden yaklaşık 80 itfaiyecinin bölgeye gelmesi planlanıyor.

Kanada'da 78 noktada orman yangını:13 bin kişi tahliye edildi - 2

Federal hükümet ise yardım gerektiği takdirde destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

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