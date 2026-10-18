Kanada’da askeri üste yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada ’nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde yangın faciası yaşandı.



Kanada Başbakanı Mark Carney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wainwright Askeri Üssü’nde "büyük bir yangına yol açan ciddi bir olayın meydana geldiğini" belirterek, "Alberta eyalet hükümeti ve yerel yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith ile ben, ilgili bakanlarımız ve yetkililerimizle olduğu gibi sıkı temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay sonucunda hem hayatını kaybedenlerin hem de yaralananların olduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi vermeyen McGuinty, "Yakın geçmişte buna benzer bir olay hatırlamıyorum" sözleriyle facianın boyutuna dikkat çekti. McGuinty olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

ALEVLER ÜS SINIRINI AŞTI



Wainwright Belediyesi, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının üs sınırlarının ötesine yayılmasına neden olduğunu açıkladı. Farklı bölgelerden acil durum ekiplerinin üs çevresine sevk edildiği belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durma ve acil durum araçları için yolları açık tutma çağrısı yapıldı.

"YANGIN ÖNCESİ ÜSTE PATLAMA MEYDANA GELDİ" İDDİALARI DA VAR



Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, yangını "önemli ve trajik" olarak niteleyerek, "Çıkan yangın cesur askerlerimizden birçoğunu etkiliyor" dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney ile iletişimi sürdürdüğünü vurgulayan Smith, "Olaydan etkilenenlere bakım ve destek sağlayan ilk müdahale ekiplerine ve tüm ilgili görevlilere teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.



Öte yandan bazı basın kuruluşları, yangın öncesinde üste patlama meydana geldiği iddiasını gündeme taşıdı.



ÜSTE BİN 310 ASKERİ VE SİVİL PERSONEL BULUNUYOR



Nüfus kayıt bilgilerine göre, 2021 itibarıyla Wainwright üssünde bin 310 askeri ve sivil personel bulunuyor. Üssün kuzeyindeki Wainwright kasabasında ise 6 bin 600 kişi yaşıyor.



Wainwright Üssü, ülkenin önemli askeri eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Üs, askeri personelin muharebe operasyonlarına hazırlandığı eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.