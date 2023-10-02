Kanada'da ayı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti

HAYVAN OLAY YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Arama çalışmaları sırasında saldırgan bir ayıyla karşılaşan ekipler, hayvanı olay yerinde öldürdü.



Dünya genelindeki bozayı saldırılarının yalnızca yüzde 14'ünün ölümle sonuçlandığını bildiren yetkililer, söz konusu saldırının "nadir görülen bir olay" olduğunu vurguladı.



Yetkililer, yılın bu döneminde kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların aç olabileceğini de kaydetti.