Kanada'da ayı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı'nda ayı saldırısına uğrayan çift, yaşamını yitirdi.

Kanada'da ayı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti
Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç

Haberi Görüntüle

CBC News'in haberine göre, park yetkilileri, akşam saatlerinde GPS cihazı üzerinden ayı saldırısı olduğuna dair uyarı aldı.

Uyarı doğrultusunda harekete geçen ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan müdahale edemedi ve olay yerine geç ulaşıldı.

Saldırıdan saatler sonra bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenini buldu.

Kanada'da ayı saldırısına uğrayan çift hayatını kaybetti - 1 'daki Banff Ulusal Parkı'ndan bir görünüm.

HAYVAN OLAY YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Arama çalışmaları sırasında saldırgan bir ayıyla karşılaşan ekipler, hayvanı olay yerinde öldürdü.

genelindeki bozayı saldırılarının yalnızca yüzde 14'ünün ölümle sonuçlandığını bildiren yetkililer, söz konusu saldırının "nadir görülen bir olay" olduğunu vurguladı.

Yetkililer, yılın bu döneminde kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların aç olabileceğini de kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...