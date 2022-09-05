Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

Kanada'da kardeş oldukları belirlenen bıçaklı iki saldırgan 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı. Güvenlik güçleri halka "Saldırılar sürüyor olabilir, evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı.

Haberler - AP - NTV Haber 05.09.2022 - 02:15 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 03:05

Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

'da iki kardeşin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Olay Saskatchewan eyaletinde meydana geldi.

polisine göre, kurbanlar 13 ayrı bölgede bulundu. İlk ihbar acil servisler tarafından yerel saatle sabah 05:40'ta yapıldı. Polis, halka güvenli yerlerde kalınması yönünde uyarı yaptı.

Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - 1

Saldırganların 31 yşındaki Damien Sanderson ve Myles Sanderson kardeşler olduğu tespit edildi. Saldırganları arama çalışması sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...