Kanada'da bilimsel araştırma: Sesten hipertansiyonu tespit eden yapay zeka

Kanada'da bilim insanları, kişilere ait ses kayıtlarını kullanarak yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalığını tespit edebilen yapay zeka temelli yeni bir yöntem bulduklarını açıkladı.

Kanada'da bilimsel araştırma: Sesten hipertansiyonu tespit eden yapay zeka
Foto: iStock

Kanada'da bulunan Klick Labs tarafından yapılan çalışmaya katılan 245 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez seslerini, bilim insanları tarafından geliştirilen mobil uygulamaya kaydetmeleri istendi.

Araştırmacılar, uygulamada, ses perdesindeki değişkenlik gibi insan kulağının ayırt edemediği ve ses verisini karakterize edecek birtakım bilgileri çıkarmayı sağlayan yüzlerce vokal biyobelirteci analiz etmek için algoritmalarından yararlandı. Mobil uygulamanın kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyonu tespit ettiği belirtildi.

Çalışmanın baş yazarı Yan Fossat, "Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Tekniğin, bu yaygın küresel sağlık sorununa daha erken müdahale edilmesini sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detaylarına "IEEE Access" dergisinde yer verildi.

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