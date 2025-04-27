Kanada'da bir araç, festivaldeki kalabalığın arasına daldı! "Çok sayıda ölü var"

Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Vancouver polisi yaptığı açıklamada, bir sürücünün Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Polis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda sürücünün gözaltına alındığını belirtti.

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