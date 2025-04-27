Kanada'da bir araç, kalabalığın arasına daldı: 11 kişi öldü, 20'den fazla yaralı

Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araç, sokak festivalindeki kalabalığın arasına daldı. Olayda 11 kişi ölürken 20'den fazla kişi de yaralandı.

Kanada'da bir araç, kalabalığın arasına daldı: 11 kişi öldü, 20'den fazla yaralı

'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Vancouver polisi, bir sürücünün Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde kalabalığın arasına dalması sonucu 11  kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Polis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda sürücünün gözaltına alındığını belirtti.

CTV televizyonuna konuşan bir tanık, kalabalığa çarpmadan hemen önce alanında siyah bir aracın düzensiz şekilde seyrettiğini gördüğünü söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Vancouver'daki festivale yönelik saldırıyı duyduğunda "yıkıldığını" açıkladı.

Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, "Olayın terör saldırısı olmadığından eminiz" dedi.

Kanada'da bir araç, kalabalığın arasına daldı: 11 kişi öldü, 20'den fazla yaralı - 1
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