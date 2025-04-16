Kanada'da boru hattı patladı! 1 kişi öldü

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nın kuzeydoğusunda bulunan Fort St. John yakınlarında dün akşam bir boru hattının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamaya ilişkin ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis gönderildiğini bildirdi.

Yerel sağlık hizmetleri, olay yerine dört ambulans yönlendirildiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Patlamayla ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.