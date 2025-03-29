Kanada'da "donan yağmur" alarmı

Kanada’nın Ontario bölgesinin büyük bir kısmı için "donan yağmur" uyarısı verildi.



Kanada Çevre Bakanlığı, başta Greater Toronto bölgesi olmak üzere kuzeye doğru uzanan geniş bir alan için uyarı yayınladı.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaya çağırırken, kötü hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Fırtınanın hafta sonu boyunca bazı bölgelerde şiddetini artırması beklendiği bildirildi.