Kanada'da ırk dolandırıcılığı: Yıllarca devletten yardım aldılar

Kanada'nın Nunavut bölgesinde yaşayan Karima Manji, kızlarının Inuit kökenli olduklarını iddia ederek yıllarca devletten yardım aldı.

150 bin Kanada dolarından fazla yardıma alan Manji, şubat ayında dolandırıcılık suçunu kabul ettikten sonra perşembe günü hapis cezasına çarptırıldı.

İLK KEZ HAPİS CEZASI VERİLDİ

Üç yıl hapis cezası alan kadın pretendian suçundan ceza alan ilk kişi oldu.



Mahkeme, bu olayın gelecekteki "Pretendian"lara karşı bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini belirtti. Manji'nin çocukları da dahil olmak üzere birçok kişiyi mağdur ettiği vurgulandı ve hükümle birlikte geri ödeme ve cezai yaptırımlar da ele alındı.

Toronto'da ikamet eden Karima Manji, 2016 yılında kızları Amira ve Nadya için İnuit kimliği almak üzere evrak sundu. Manji, başvuruyu inceleyenleri kandırmak için, Kitty Noah adlı Iqaluitli bir kadından doğduğunu söylediği kızları evlat edindiğini iddia etti. Manji'nin başvurusu bazı işlemlerin ardından onaylandı.



O sırada 18 yaşında olan Amira ve Nadya, yeni edindikleri Inuit kimliklerini kullanarak, Inuitlerine eğitimle ilgili harcamaları için sponsorluk fonu sağlayan Kakivak Derneği'nden para almaya başladılar.

Nadya ve Amira'nın Eylül 2020 ile Mart 2023 arasında Nunavut kuruluşlarından 158 bin dolar yardım aldıklarını belirtildi.

Pretendian* sahte yerli kimliği iddia eden kişiler için kullanılan bir terimdir. Bu terim, özellikle Kızılderili veya yerli kökenli olmadığı halde, kendisini öyle tanıtan veya yerli kültürlerinden faydalanarak maddi veya sosyal avantajlar elde etmeye çalışan kişiler için kullanılır. Bu tür davranışlar genellikle etik olmayan ve hukuki sonuçları olan dolandırıcılık eylemleri olarak kabul edilir.

Inuit* Kuzey Amerika'nın Arktik bölgelerinde yaşayan yerli halklardan biridir. Genellikle Kanada, Grönland ve Alaska gibi bölgelerde yerleşik olan Inuitler, Eskimolar olarak da bilinir. Inuitçe konuşan bu halk, geleneksel olarak avcılık, balıkçılık ve avcılıkla geçimlerini sağlar. İnuit kültürü, kendine özgü dil, gelenekler, sanat ve yaşam tarzlarıyla tanınır.

