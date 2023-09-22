Kanada'da kayıp çocuklara ilgili araştırmada 158 çocuğun öldüğü ortaya çıktı

anada'da eski yatılı kilise okullarının bulunduğu bölgelerde araştırma yapan "The Indigenous Sto:lo First Nation" isimli topluluk, üç eski yatılı okul ve bir yerli hastanede yaptığı arşiv taramasına ilişkin basın açıklaması yaptı.



Araştırmacılar, 158 çocuğun hastalık, kaza ve bilinmeyen nedenlerden öldüğünü ortaya çıkartırken, yeri belirtilmemiş mezarlık alanları tespit etti.



Araştırmacılardan Amber Kostuchenk, kayıp çocuklara ilişkin bilgi toplamaya devam edildiğini ve inceleme için ihtiyaç duyulan 70 bin belgenin yalnızca yarısına sahip olduklarını bildirdi.



Belgelerin, pekçok çocuğun kötü muamele gördüğü, cinsel, fiziksel ve duygusal istismara maruz kaldığı, bazı çocukların ise ebeveynlerine bilgi verilmeksizin isimsiz mezarlara gömüldüğünü ortaya çıkardığı aktarıldı.



Çalışmayı yürüten David Schaepe'in okullardan sağ kurtulanlardan edindiği bilgilere göre, söz konusu okullarda çocuklar açlık, cinsel istismar gibi zulümlere maruz kaldı ve arkadaşlarının gizlice gömülmesine şahit oldu.



MEZAR TESPİT ÇALIŞMALARI 2021'DE BAŞLADI

English River First Nation Yerli Bölgesi, mezar aramalarına Ağustos 2021'de başlamıştı.



Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, okulda hokey sopasıyla ellerine vurulan çocuklar da dahil olmak üzere hayatta kalan mağdurların hikayelerini yayımlamıştı. Hayatta kalanlardan Mervin Mirasty, Komisyona hem kendisinin hem de erkek kardeşinin cinsel istismara uğradığını ifade etmişti.



CTV News'in haberine göre, 2016'da okuldaki eski bir yönetici, 1959'dan 1967'ye kadar erkek çocuklara yönelik istismardan suçlu bulunmuştu.

