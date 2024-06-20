Kanada'da müslüman karşıtı propaganda

Kanada'nın Toronto kentinde aracının üstündeki dijital ekrandan Müslüman karşıtı video yayımlayan sürücü hakkında "nefret suçu" soruşturması başlatıldı.

Kanada'da müslüman karşıtı propaganda

'da trafikte seyreden bir aracın üstündeki ekranda namaz kılan Müslümanların görüntüsünün ardından İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı video oynatıldı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı" ifadesiyle paylaştı.

NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Videoda yer alan Müslümanların görüntülerinin ardından beliren, "Burası Yemen, Suriye veya Irak mı? Hayır, burası Kanada. Uyan Kanada, kuşatma altındasınız" ifadeleri tepki çekti.

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