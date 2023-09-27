Kanada'da Nazi askerine selam istifa getirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından, Rota'nın, eski bir Nazi askeri olan Yaroslov Hunka'dan "savaş kahramanı" olarak bahsetmesi ve tüm üyelerin Hunka'yı alkışlaması tepkilere neden oldu.



İstifa çağrılarına bir süre direnen Rota, başkent Ottowa'da partisinin liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Parlamentoda bir konuşma yaptı.



Rota, konuşmasında "Başkanlıktan istifa etmem gerekiyor. Bir kez daha pişmanlığımı dile getirmek isterim." ifadesini kullandı.



ROTA, AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI



Trudeau: Kanada Parlamentosunda Nazi askerinin alkışlanması utanç verici Haberi Görüntüle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.



Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.



Rota bunun ardından özür dilemiş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise olayı "utanç verici" olarak nitelendirmişti.



Ülkede birçok kesimden Rota'ya "istifa" çağrıları gelmişti.