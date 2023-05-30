Kanada'da orman yangını: Acil durum ilan edildi

Halifax Belediyesi bölge sakinlerine pencere ve kapıları kapatmaları, hava koşulları iyileşene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu.



İlk tahliyelerin gerçekleştiği Westwood Hills'te 10 ev küle döndü.



Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, acil müdahale ekipleri ile itfaiye ekiplerinin insanları tahliye etmek ve yangını söndürmek için gün boyu çalıştığı bilgisi verildi.



Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletinde de 5 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilmiş, binlerce hektarlık arazi küle dönmüştü.