Kanada’da orman yangınları: 6 bin 600 kişiye tahliye kararı

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde orman yangınları etkili olmaya devem ediyor. Yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı.

Kanada’da orman yangınları: 6 bin 600 kişiye tahliye kararı

'nın Batı bölgesi, cuma günü başlayan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Batı Kanada bölgesine bağlı Alberta eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı.

Wood Buffalo Bölge Belediyesi tarafından “yerel acil durum” ilan edilmesinin ardından tahliye emri verildi.

Alberta eyaletinin Wood Buffalo bölgesine bağlı Fort McMurray’in çeşitli mahallelerinde tahliyeler gerçekleştirildi.

Hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yerel yollar ve otobanların araçlarla dolu olduğu aktarıldı.

Alberta’da yangının 209 kilometrekarelik bir alanda devam ettiği aktarıldı.

Ülke genelinde 134 aktif yangının olduğunu açıklayan yetkililer, 43 yangının kontrolden çıktığını ifade etti.

2023 YILI EN YIKICI SEZON OLDU 

Kanada hükümeti, ülke genelinde yüksek seyreden sıcaklıkların daha fazla orman yangınına neden olabileceği uyarısını yaptı.

2023 yılında Kanada için orman yangınları açısından en yıkıcı sezon oldu. Verilere göre 2023 yılında ülke genelinde 7 bin 131 yangın çıkarken, 13 milyon 203 bin 625 hektarlık alan küle döndü.

Kanada'da orman yangını: 3 bin 500 kişi tahliye edildi

Kanada'da orman yangını: 3 bin 500 kişi tahliye edildi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...