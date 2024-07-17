Kanada'da sel: Sokaklar ve evler sular altında kaldı

Kanada’da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.  Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto’da 1941’den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi.

Kanada'da sel: Sokaklar ve evler sular altında kaldı

Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle Toronto’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Yaklaşık 167 bin kişinin elektriksiz kaldığı kentte, sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı.

Yağışlar sonucu bir tren istasyonunun sular altında kaldığı görülürken, birçok evde de baskınları yaşandı. Yetkililer, araçlarında mahsur kalan en az 14 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi.

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