Kanada'da silahı saldırı: 13 ölü

Portapique kasabasında silahlı bir saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters - NTV Haber 20.04.2020 - 04:39 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 05:03

2020-04-20T002401Z_1188730210_RC2Z7G9NQZZ8_RTRMADP_3_CANADA-CRIME-NOVA-SCOTIA.JPG

Kanada'nın Nova Scotia kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ölü olarak geçirildi.

Polis üniforması giyen saldırgan kentin kırsal bölgesi Portapique'de gece saatlerinde insanların üzerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından saldırgan bir benzin istasyonunda düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

51 yaşındaki saldırganın adının Gabriel Wortman olduğu bildirildi. Yerel polis, zanlının öldüğünü açıkladı.

Saldırının nedenine dairse herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...