Kanada'da silahı saldırı: 13 ölü

Kanada'nın Nova Scotia kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ölü olarak geçirildi.



Polis üniforması giyen saldırgan kentin kırsal bölgesi Portapique'de gece saatlerinde insanların üzerine ateş açtıktan sonra kaçtı.



Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından saldırgan bir benzin istasyonunda düzenlenen operasyonda ele geçirildi.



51 yaşındaki saldırganın adının Gabriel Wortman olduğu bildirildi. Yerel polis, zanlının öldüğünü açıkladı.



Saldırının nedenine dairse herhangi bir açıklama yapılmadı.

