Kanada'da silahlı saldırı: 6 ölü

Kanada'nın Toronto şehrinde yapılan silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü açıkladı.

Kanada'da silahlı saldırı: 6 ölü

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'nın York ilçesine bağlı Vaughan'da bir binaya düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan bir kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

York Bölge Polisi (YRP), olayın Jane Street ve Rutherford Road bölgesindeki bir apartman binasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü söyledi.

YRP, beş kurbanın polis gelmeden önce vurularak öldürüldüğünü ve altıncı kurbanın hayati tehlikesi olmayan yaralarla hastanede olduğunu doğruladı.

Saldırının nedeni tespit edilemedi.

Kanada'da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.

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