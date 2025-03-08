Kanada'da silahlı saldırı: Bir barda 12 kişi yaralandı

Polisin erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre, Kanada'nın Toronto kentindeki bir barda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı.

Şüphelinin hâlâ yakalanamadığı bildirildi.



Kanada polisi, X'te yaptığı paylaşımda, dört kişinin hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalara sahip olduğunu ve geri kalanların yaralanmalarının boyutunun bilinmediğini duyurdu.



Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow X'te yaptığı paylaşımda, “Scarborough'da bir barda ateş açıldığına dair haberleri duymaktan derin bir rahatsızlık duyuyorum” dedi.

Chow, polis şefinin kendisine gerekli tüm kaynakların kullanıldığına dair güvence verdiğini ekledi.



Toronto sağlık görevlileri Kanada'nın CP24 Media'sına yaralanmaların hafif ile kritik arasında değiştiğini açıkladı.