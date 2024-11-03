Kanada'da tarihi uyuşturucu baskını! Ülkedeki herkesi iki kez öldürebilir

Kanada polisi, ülkedeki en büyük yasadışı uyuşturucu süper laboratuvarına baskın düzenledi. Laboratuvarda rekor sayıda yasadışı ateşli silah, sentetik uyuşturucu ve öncü kimyasal madde ele geçirildi.

Kanada nüfusunun yaklaşık 41 milyon olduğuna işaret edilerek ele geçirilen miktarın "Tüm Kanadalıları iki kez öldürebilecek" kadar yüksek olduğu vurgulandı.



Ülkede aşırı dozdan kaynaklanan ölümlerin başlıca nedeni olan fentanilin yaklaşık 96 milyon dozunu üretmeye yetecek miktarda kimyasal materyal ele geçirdi.



54 kilo fentanil, 390 kilo metamfetamin ve "devasa nicelikte öncül kimyasal maddelerle" birlikte daha az miktarlarda kokain, MDMA ve esrar da yakalandı. Bu maddelerin yurtdışına satışı sırasında kullanılacak büyük depolar bulundu.



Yetkililer, Meksika'da kullanılan bir uyuşturucu üretimi yönteminin ilk kez Kanada'nın batısında saptandığını belirterek bu konudan büyük endişe duyduklarını söyledi.



Kanada'da 2016'dan beri 42 bin 500'den fazla kişi yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybetti.