Kanada'da şok karar: Para bulunamazsa 30 beluga balinası öldürülecek

Kanada'daki Marineland adlı hayvanat bahçesi ve eğlence parkı, uzun süredir hayvanlara kötü muamele iddialarıyla gündemdeydi.

Geçen yıl kapılarını halka kapatan park, elindeki son deniz memelilerini satmaya çalışsa da sonuç alamadı.

Park yönetimi, hükümete gönderdiği mektupta, “7 Ekim’e kadar fon sağlanmazsa, balinaları uyutmak zorunda kalacağız” ifadesini kullandı. Ancak Kanada Balıkçılık Bakanı Joanne Thompson, talebi reddetti.

Thompson, New York Times’a yaptığı açıklamada, “Marineland yıllardır bu hayvanları esaret altında büyütüyor. Devletin bu ihmali finanse etmesi beklenemez” dedi.

ÇİN'E GÖNDERME TALEBİ

Marineland, geçtiğimiz haftalarda 30 balinayı Çin’deki Chimelong Ocean Kingdom adlı tema parkına göndermek istemişti. Ancak hükümet bu talebi, “hayvanların maruz kaldığı kötü muameleyi sürdürmek olur” gerekçesiyle reddetti.

2019'DAN BERİ 20 BALİNA ÖLDÜ



Yetkililer, parkta 2019’dan bu yana biri katil balina olmak üzere 20 balinanın öldüğünü bildirdi.

Denetçiler daha önce, parkın su kalitesinin “tüm hayvanların sağlığını tehdit edecek düzeyde kötü” olduğunu rapor etmişti.

UZMANLARDAN "DENİZE DÖNÜŞ" UYARISI

Hayvan hakları savunucuları, balinaların doğal ortamlarına dönmesi gerektiğini savunsa da, uzmanlar esaret altında doğan deniz memelilerinin avlanma ve sosyal becerilerini yitirdiklerini, bu nedenle doğaya salınmalarının ciddi risk taşıdığını belirtiyor.

HAYVAN ŞOVLARINA TEPKİLER BÜYÜYOR

Son yıllarda deniz canlılarının yer aldığı eğlence gösterilerine yönelik tepkiler artarken, izleyici sayılarında da düşüş yaşanıyor.

Batılı ülkelerde birçok deniz parkı, artan toplumsal baskılar nedeniyle faaliyetlerini kısıtlamak veya tamamen sonlandırmak zorunda kalıyor.