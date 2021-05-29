Kanada'da toplu mezar bulundu

Toplu mezar British Columbia eyaletinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nda bulundu. Ceset kalıntıları okul çevresinde yapılan inceleme sırasında yeraltı tarama radarlarıyla tespit edildi.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau olayı "Ülkemizin tarihinin utanç verici döneminin acı veren bir hatırası" diye niteledi.



Kanada'da yerli çocuklar 1800 ve 1900'lerde ailelerinden alınarak hükümet ve dini yetkililer tarafından yönetilen ve yerli çocukları asimile etmeyi amaçlayan yatılı okullara gitmeye zorlanıyordu.



Kamloops Yatılı Okulu, bunların en büyüklerinden biriydi. yetkililer, çocukları okula gönderilmiş olan ailelere ulaşmaya çalışıyor. Toplu mezarla ilgili ön raporun Haziran ayı ortasında çıkması bekleniyor.