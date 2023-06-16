Kanada’da trafik kazası: 15 kişi yaşamını yitirdi

Kanada’da dün meydana gelen trafik kazasında yarı römork TIR ile yaşlıları taşıyan bir otobüs çarpıştı. Polis 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.



Kanada’nın Hudson Körfezi kıyısında bulunan Manitoba bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili polis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



“Bugün saat 11:40'ta polis, bir yarı römork ile otobüs arasında meydana gelen kazaya müdahale etti. Şu anda 15 ölü ve çeşitli yaralarla hastaneye kaldırılan 10 kişi var. Polis olay yerinde soruşturma yapıyor.”