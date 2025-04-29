Kanada’da Trump’ın gölgesinde seçim: Sandıktan sürpriz çıkmadı

Kuzey Avrupa ülkesi Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi ABD’nin “51’inci eyaleti” yapma talep ve çağrılarının gölgesinde dün genel seçim için sandık başına gitti.

Justin Trudeau’nun istifa etmesinin ardından başbakanlık ve parti liderliği görevini üstlenen Mark Carney’nin Liberal Parti'si, kamuoyu yoklamalarının da öngördüğü üzere seçimi önde götürüyor. Ancak çoğunluk hükümeti kuracak bir oy oranına ulaşmaları olası görünmüyor.



Liberaller 167 seçim bölgesinde ya seçimi önde götürüyor ya da halihazırda seçilmiş durumda. Oyların sayılmaya devam edildiği ülkede 145 seçim bölgesinde ise sandıktan Muhafazakar Parti'nin birinci çıkması bekleniyor. Liberal Parti’nin küçük bir partinin desteğine ihtiyaç duymadan tek başına iktidar olabilmesi için Avam Kamarası’ndaki 343 koltuktan 172’sini kazanması gerekiyor.



BAŞBAKAN'DAN ZAFER KONUŞMASI



Liberal Parti lideri ve mevcut Başbakan Carney, Ottawa’da yaptığı zafer konuşmasında, ABD ve Trump yönetimi ile ilişkilere de değindi. “Birleşik Devletler ile olan ve durmadan artan bir entegrasyona dayanan eski ilişkimiz bitti” diyen Carney, ABD’nin öncülük ettiği ve Kanada’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana güvendiği “açık küresel ticaret sisteminin” de artık olmadığını belirtti. Carney, “Bunlar trajedidir ama aynı zamanda yeni gerçekliğimizdir” diye konuştu.



Bundan sonraki süreç hakkında da değerlendirmede bulunan Kanada Başbakanı, gelecek ayların zorlu olacağını ve fedakarlıklar yapmayı gerektireceğini söyledi.



CARNEY, TRUMP’A MEYDAN OKUDU: “BU, ASLA OLMAYACAK”



Liberallerin en büyük rakibi Muhafazakar Parti’nin lideri Pierre Poilievre de resmi olmayan seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından seçim yenilgisini kabul etti ve partisinin hükümeti sorumlu tutacağını belirtti.



Dün yapılan seçimin sonuçları, aynı zamanda Liberal Parti için dikkate değer bir geri dönüşe de işaret ediyor. Justin Trudeau ocak ayında istifa etmeden ve Trump Kanada’yı tarife ve ilhak ile tehdit etmeye başlamadan önce Liberaller anketlerde 20 puan daha gerideydi. Fakat bundan yaklaşık 3 ay sonra Liberaller sandıktan birinci çıktı.



Carney, seçimin ardından yaptığı konuşmada, “Amerika topraklarımızı, kaynaklarımızı, ülkemizi istiyor. Bunlar boş tehditler değil. Başkan Trump Amerika’nın bize sahip olabilmesi için bizi çökertmeye çalışıyor. Bu, asla olmayacak” dedi.



ANKETLER NE DİYORDU?



CBC'nin 24 Nisan'daki anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 42,2'si Liberal Parti’yi, yüzde 38,5'i Muhafazakar Parti'yi destekliyordu. Ankete göre Yeni Demokrat Parti, katılımcılardan yüzde 8,8 oy alırken, Quebec Bloku Partisi'nin oy oranı yüzde 6'da kalıyordu.