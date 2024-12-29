Kanada'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı

Kanada'DA PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.



Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.



Yetkililer, uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.