Kanada'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafının, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldığı belirtildi.

Kanada'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı

'DA PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.

Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yetkililer, uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.

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