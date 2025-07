Kanada'daki orman yangını ABD'nin havasını bozdu

ABD'nin New York kentinde Kanada'daki orman yangınlarının dumanları nedeniyle "hassas gruplar için sağlıksız" olduğu gerekçesiyle kirli hava uyarısı yapıldı.



New York eyaleti Çevre Koruma Departmanının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kanada'daki orman yangınlarının dumanının New York kentine ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, duman nedeniyle New York ve çevresindeki Long Island, Lower Hudson Valley, Upper Hudson Valley ve Adirondacks gibi bölgelerde hava kalitesinin düştüğü ifade edildi.



New York'ta kirli havanın "hassas gruplar için sağlıksız" olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, açık havada zorlayıcı aktivitelerden kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.



Kanada'nın farklı bölgelerinde yüzlerce orman yangını sürerken, birçok kişi yaşadıkları bölgeden tahliye ediliyor.