Kanada'daki orman yangını ABD'nin havasını bozdu

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı, New York'a ulaştı.

Kanada'daki orman yangını ABD'nin havasını bozdu
Foto: Arşiv

'nin New York kentinde 'daki orman yangınlarının dumanları nedeniyle "hassas gruplar için sağlıksız" olduğu gerekçesiyle kirli hava uyarısı yapıldı.

New York eyaleti Çevre Koruma Departmanının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kanada'daki orman yangınlarının dumanının New York kentine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, duman nedeniyle New York ve çevresindeki Long Island, Lower Hudson Valley, Upper Hudson Valley ve Adirondacks gibi bölgelerde hava kalitesinin düştüğü ifade edildi.

New York'ta kirli havanın "hassas gruplar için sağlıksız" olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, açık havada zorlayıcı aktivitelerden kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.

Kanada'nın farklı bölgelerinde yüzlerce sürerken, birçok kişi yaşadıkları bölgeden tahliye ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...