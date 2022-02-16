Kanada'daki 'Özgürlük Konvoyu' protestosu: Ottawa Emniyet Müdürü istifa etti

Kanada'da kamyon sürücülerinin 'Özgürlük Konvoyu' adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestolar kapsamında 29 Ocak’ta başkent Ottowa’ya ulaşmıştı.

Kanada basınında yer alan haberlerde, kamyoncuların başkentin merkezini 19 gün boyunca ablukaya alması nedeniyle eleştirilen Ottawa Emniyet Müdürü Peter Sloly’nin istifa ettiği belirtildi. Haberlerde, Sloly'nin bugün Ottawa Polis Hizmetleri Kurulu toplantısından sonra istifasını kamuoyuna açıklamasının beklendiği ifade edildi.

GÖREVİ 2024'TE SONA ERECEKTİ



2019'da Ottawa Polis Teşkilatı'nın başına geçen 55 yaşındaki Sloly’nin görev süresi 2024'te sona erecekti. Sloly, kariyeri boyunca kendini polis-toplum ilişkilerini geliştirmeye adamış bir reformcu olarak biliniyor.



KANADA'DA İLK KEZ ACİL DURUMLAR YASASI YÜRÜRLÜKTE



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada tarihinde ilk kez federal hükümete korona virüs kısıtlamalarına karşı devam eden ablukaları ve protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.



Kanada’da 1980'lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, 1988'de Acil Durumlar Yasası adını aldı. Savaş Tedbirleri Yasası, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ve en son 1970 yılında dönemin başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec’te yaşanan rehine krizinde kullanılmıştı.



Acil Durumlar Yasası, değişen haliyle bugüne kadar hiç uygulanmamıştı. Federal düzeyde olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen Acil Durumlar Yasası, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ve sınır değerlerini aşacak şekilde geçici bir acil ve kritik durum" olarak nitelendiriyor.