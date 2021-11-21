Kanada’daki sel felaketinde can kaybı 4’e yükseldi

Kanada’nın British Columbia eyaletinde bu hafta etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden olmuş, eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Sel felaketi nedeniyle 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği eyalette, arama-kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile toplam can kaybı 4’e yükseldi.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cansız bedenlerin Agassiz'in doğusunda Otoyol 7’de ve Otoyol 99'un Duffy Lake Yolu olarak bilinen bölümünde bulunduğu ve 3 erkeğe ait olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, sel felaketinden kaybolan 5’inci kişiyi arama çalışmalarının askıya alındığı fakat söz konusu kişinin hayatını kaybedenler arasında sayılmadığı ifade edildi.



AKARYAKIT KULLANIMINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ



Eyalette, selde hasar gören otoyol ağının onarılması sırasında trafiğe ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle akaryakıt kullanımının 1 Aralık'a kadar kısıtlama getirilmişti. Kısıtlama kararıyla sürücülerin sadece 30 litreye kadar yakıt almasına izin veriliyor.