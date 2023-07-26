Kanada'daki sellerde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yolculuk sırasında arabanın sele kapılması sonucu haber alınamayan aynı araçtaki 2 çocuğun cesedinin bulunduğunu duyurdu



Polis, açıklamasında, söz konusu sellerde kaybolan başka bir araçtaki 52 yaşındaki bir adamın da cesedinin bulunduğunu ancak aynı araçtaki gencin ise hala kayıp olduğuna işaret etti.



Yetkililer, kayıp genç için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



KANADA'DAKİ SELLER Bölgede, 21 Temmuz'da etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeniyle 80 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmiş ve eyaletin bazı yerlerinde acil durum ilan edilmişti.



Ülkenin bazı bölgelerine normalde 3 ayda düşen yağmurun 24 saatte yağdığı belirtilmişti.



Kanada Meteoroloji Hizmetleri'nden, eyaletin doğu bölgesinde şiddetli yağışların 30 Temmuz'a kadar devam edebileceği uyarısı yapılmıştı.



Sellerde 2'si çocuk 4 kişinin kaybolduğu bildirilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin