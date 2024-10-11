Kanada'dan BM üssünü hedef alan İsrail’e tepki: Endişe verici ve kabul edilemez

İsrail kuvvetlerinin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne ateş açmasını "endişe verici ve kabul edilemez” olarak niteleyen Kanada, taraflara "uluslararası insani hukukuna uyma” çağrısıyaptı.

Kanada'dan BM üssünü hedef alan İsrail’e tepki: Endişe verici ve kabul edilemez

’in ’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısına bir tepki de Kanada’dan geldi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi.

Açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" denildi.

İKİ ASKER YARALANDI

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka ve yardım çalışanlarına saldıran İsrail ordusu, dün Lübnan’ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssünü hedef almıştı.

Nöbetçi kulesindeki iki askerin yaralanmasına neden olan saldırıya ilk tepkiyi İtalya vermiş, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı protesto etmişti.

İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ateş açtı: İki yaralı

İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ateş açtı: İki yaralı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kemoterapi tedavisi biten Prenses Kate'den sürpriz ziyaret

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...