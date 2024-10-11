Kanada'dan BM üssünü hedef alan İsrail’e tepki: Endişe verici ve kabul edilemez

İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısına bir tepki de Kanada’dan geldi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi.

Açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" denildi.

İKİ ASKER YARALANDI



Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka ve yardım çalışanlarına saldıran İsrail ordusu, dün Lübnan’ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssünü hedef almıştı.

Nöbetçi kulesindeki iki askerin yaralanmasına neden olan saldırıya ilk tepkiyi İtalya vermiş, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı protesto etmişti.