Kanada'dan Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere yaptırım

Kanada hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbedenlerin şiddetinden sorumlu aşırılıkçı 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.

Kanada'dan Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere yaptırım

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan "işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı İsrailli yerleşimci şiddetinden sorumlu" kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbedenlerin şiddetinden sorumlu aşırılıkçı 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtilerek, gerekçe olarak "insani yardım konvoylarına saldırılar, mülke el koyma ve yerinden etme de dahil olmak üzere şiddet eylemlerine katılmaları veya bunları kolaylaştırmaları" gösterildi.

Son olarak açıklamada, "yasa dışı yerleşimci şiddetinin", Filistinlilere ait mülk ve tarım arazilerine zarar vermesinin yanı sıra can kaybına da sebep olduğuna işaret edildi.

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