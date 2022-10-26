Kanada’dan nükleer enerjiye 970 milyon dolarlık finansman

Kanada, G7 ülkelerinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi kapsamında yeni bir nükleer teknoloji ürünü olan küçük ve modüler reaktör (SMR) geliştirmek için 970 milyon dolarlık finansman sağlayacağını açıkladı. Ontario Elektrik Üretimi (OPG) tarafından geliştirilmekte olan nükleer enerji projesinin G7'deki ilk ticari şebeke ölçekli SMR olacağını aktarıldı.



Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson yaptığı açıklamada, nükleer enerjinin Kanada'nın ve dünyanın iklim hedeflerine ulaşılması için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, gelecekte artan talebi karşılayabilecek bir kaynak olarak gördüklerini ifade etti. SMR için hazırlık çalışmalarının 2023 yılında başlaması ve 10 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. SMR’nin tamamlanmasından sonra ise yaklaşık 300 bin haneye enerji sağlayabileceği öngörülüyor. Dünya Nükleer Birliği'ne göre, Kanada elektriğinin yaklaşık yüzde 15'ini nükleer enerjiden sağlıyor.



Ukrayna-Rusya Savaşı’nın tetiklediği enerji krizi, dünyada nükleer enerjiye olan ilgiyi yeniden canlandırmasıyla birlikte yeni nesil SMR'ler fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırabileceği düşüncesiyle Kanada tarafından gözde enerji kaynaklarından biri haline geleceği öngörülüyor.