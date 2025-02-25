Kanada’dan Rusya ile bağlantılı 76 kişi ve kuruluşa yaptırım

Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Moskova yönetimi üzerindeki baskıyı sürdürmek için Rus savunma sanayisine destek sağlayan, Ukraynalı çocukların zorla Rusya’ya transferinde yer alan ve aralarında üst düzey Rus hükümet yetkilileri ile oligarkların bulunduğu 76 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Kanada'nın hidrokarbonlar da dahil olmak üzere yaptırıma tabi malların transferindeki rolleri nedeniyle 109 gemiye de yaptırım uygulayarak Rusya'nın gölge filosuna karşı harekete geçtiği aktarıldı.

Gemilerin 92'sinin petrol tankeri, 9'unun LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) gemisi, 8'inin ise İran ile Kuzey Kore'den Rusya'ya silah ve diğer malzemeleri taşıyan gemiler olduğu belirtildi.

Kanada’nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, ağır ve sistematik insan hakları ihlallerine ortak olan toplam 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı vurgulandı.