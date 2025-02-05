Kanada'dan Trump'a eyalet yanıtı: Havaya Kanada bayrağı çizdiler

Trudeau'nun bu açıklamasına karşılık, Kanada, ABD'ye milliyetçi bir yanıt da verdi. Bir Kanada uçağı, ABD sınırında uçarak havaya Kanada bayrağı çizdi. Bir Kanada uçağının çizdiği bayrak Flightradar tarafından kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün de, Kanada'nın eyalet olması yönünde yaptığı açıklamaları bir kez daha yineleyerek, "Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi." demişti.