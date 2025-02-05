Kanada'dan Trump'a eyalet yanıtı: Havaya Kanada bayrağı çizdiler
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Kanada, Trump'ın bu yaptırımına, ABD sınırında havaya Kanada bayrağını çizerek yanıt verdi. Trump, Kanada'nın 51. eyaletleri olması gerektiğine ilişkin tepki çeken açıklamalar da yapmıştı.
Kanada ile ABD arasında gümrük vergisi krizi sürüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük vergisinin geçiçi olarak durdurulduğunu açıkladı.
Trudeau, Trump ile yaptığı görüşme sonrasında, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını söyledi.
ABD SINIRINDA KANADA BAYRAĞI
Trudeau'nun bu açıklamasına karşılık, Kanada, ABD'ye milliyetçi bir yanıt da verdi. Bir Kanada uçağı, ABD sınırında uçarak havaya Kanada bayrağı çizdi. Bir Kanada uçağının çizdiği bayrak Flightradar tarafından kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün de, Kanada'nın eyalet olması yönünde yaptığı açıklamaları bir kez daha yineleyerek, "Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi." demişti.
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