Kanada marketlerinde Amerikan ürünleri satmıyor

The Hill gazetesinin haberine göre, Kanadalı gıda perakendecilerinin ana şirketi Empire Comany'nin Üst Yöneticisi (CEO) Michael Medline konuya ilişkin açıklama yaptı.



Medline, "Amerikan ürünlerinin toplam satışlarımız içindeki payı hızla düşüyor." dedi.



Müşterilerinden Kanada ürünleri istediklerini "yüksek sesle ve net şekilde" duyduklarını dile getiren Medline, şirketin ABD ürünlerindeki yüzde 12'lik satış ortalamasının son dönemde düştüğünü söyledi.



Medline, ABD'nin Kanada'ya yönelik tarifelerinin yürürlüğe girmeye başladığında şirketi için asıl endişenin üretim olduğunu belirterek "ABD merkezli üretim yapan tedarikçi ortaklarımız misilleme gümrük vergilerinden doğrudan etkileniyor. Bu da onlar üzerinde baskı yaratıyor. Sonuç olarak, bu artan maliyetleri yansıtmak isteyebilirler. Bazıları bu konudaki tutumumuzu test etmeye başladı." diye konuştu



ABD-KANADA ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ



ABD'nin, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı.



Trump, daha sonra bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.



ABD Başkanı Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.



Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.



Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.



Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.