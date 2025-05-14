Kanada'nın "ekonomi odaklı" yeni kabinesi kuruldu

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yaşanan ticaret savaşı sürerken iddialı ekonomik kararlar alma vaadiyle yeni kabinesini açıkladı.



28 bakan ve 10 dışişleri yetkilisinden oluşan yeni kabinede tanıdık isimlerin yanı sıra siyasete yeni katılan isimler de var.

Carney, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ekip bir dönüm noktası için özel olarak oluşturuldu" dedi.

"Kanada'nın yeni kabinesi, Kanadalıların istediği ve hak ettiği değişimi sağlamak için kuruldu."



Carney yakın zamanda Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. Görüşmede Trump'ın yeni bir ticaret anlaşması için müzakerelere hazır olduğu ifade edilmişti.



ÇEKİRDEK EKİPTE DEĞİŞİKLİKLER

Uluslararası ticaret de dahil olmak üzere birçok kabine görevinde bulunmuş deneyimli siyasetçi Dominic LeBlanc, bundan sonra Kanada-ABD ticareti ve ülke içindeki iç ticaret engellerinin kaldırılması konularına odaklanacak. Bu, Carney'nin seçim kampanyasının temel vaatlerinden biriydi.



Toronto bölgesini temsil eden parlamenter Maninder Sidhu, uluslararası ticaret bakanı olarak görevi devraldı.



Carney ayrıca eski Başbakan Justin Trudeau'nun kabinesinde savunma da dahil olmak üzere birçok üst düzey görevde bulunan Anita Anand'ı yeni dışişleri bakanı olarak atadı.

Eski Adalet Bakanı Gary Anandasangaree ise Trump'ın Kanada ve Meksika'ya gümrük vergileri uygulamasının temel nedenlerinden biri olarak gösterdiği sınır güvenliğini denetleyecek olan birimin başına getirildi.

Daha önce bu görevi yürüten David McGuinty de artık Savunma Bakanlığı'nı yönetecek.



Kabineden iki önemli isim elendi: Savunma bakanı Bill Blair ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson.



BBC'nin haberine göre nisan ayında seçilen çiçeği burnunda parlamenter Tim Hodgson, doğal kaynaklarda göreve başladı. Carney, Hodgson'ın özel danışman olarak görev yaptığı Kanada Bankası'nda onunla birlikte çalışmıştı.



EKONOMİ AĞIRLIKLI

Carney'nin yeni kabinesinin ticaret savaşı ve ABD'yle artan gerilimler nedeniyle ekonomi ağırlıklı bir kadrodan oluştuğu yorumları yapılıyor.

ABD'nin sert gümrük vergisi tehdidi Kanada'da endişe yaratırken, Trump defalarca kez Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak nitelemişti.

Trump'ın Kanada'ya yönelik tavrı, Kanadalılar arasında tepki uyandırmıştı.

Öte yandan Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre, Carney'nin Trudeau'nun kabinesinde görev yapan çok sayıda bakanı tutmasını eleştirdi.

BBC'ye konuşan Poilievre, "Bu, Carney'nin vadettiği değişim değil" dedi.