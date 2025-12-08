Kanada'nın eski istihbarat şefinden "Çin ajanları üniversitelere sızıyor" uyarısı

Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi’nin (CSIS) eski direktörü David Vigneault, casusluğun ön cephesinin değiştiğini ve akademik dünyada daha fazla dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Vigneault’ye göre Pekin, siber saldırılar, üniversite çalışanlarını devşirme girişimleri ve kurumlara yerleştirilen ajanlar aracılığıyla yeni teknolojileri ele geçirmeye çalışıyor. Bu bilgilerin askeri amaçlarla Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na aktarıldığını belirten eski güvenlik şefi, Çin’in uzun vadeli bir askeri modernizasyon programı yürüttüğünü ve Batı’dan bilgi sızdırmayı stratejik bir yöntem olarak benimsediğini iddia etti.

Eski CSIS direktörü, Guardian’a verdiği röportajda Çin’in 2019 ve 2021 Kanada seçimlerine müdahale ettiğini tespit ettiklerini hatırlatarak, araştırma casusluğunun yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, tüm toplumun ortak bir güvenlik anlayışı geliştirmesinin gerekli olduğunu söyledi. Üniversite çalışanlarının kimi zaman saflık, kimi zaman ideolojik bağlılık, kimi zaman da maddi çıkar nedeniyle yabancı servisler tarafından devşirilebildiğini dile getirdi. Bu nedenle Kanada’nın, devlet destekli hassas araştırma programlarına ulusal güvenlik değerlendirmesi şartı getirmesini savundu.

AYRIMCILIK TARTIŞMALARI TETİKLENEBİLİR

David Vigneault, Çin’e odaklanmanın üniversitelerde ayrımcılık tartışmalarını tetikleyebileceğini kabul ederek sorunun Çin halkı değil, Çin Komünist Partisi olduğunu söyledi. Ayrıca, Çin bağlantılı casusluk vakalarının bazılarında Çin kökenli olmayan kişilerin yer aldığını da belirtti.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgali öncesi ABD ve İngiltere’den gelen istihbaratın “olağanüstü derecede ayrıntılı” olduğunu kaydeden Vigneault, Kanada’nın haftalar öncesinden saldırının gerçekleşeceğinden neredeyse emin olduğunu söyledi. Avrupa istihbarat servislerinin aynı netliği gösterememesini ise Rus enerji kaynaklarına bağımlılık nedeniyle politik ve ekonomik maliyetleri göze almak istememelerine bağladı.

ABD ile ilişkilerde artan gerilimlere rağmen işbirliğinin gerekli olduğu alanların bulunduğunu ifade eden Eski CSIS direktörü Vigneault, gelecekte en kritik unsurun veri güvenliği olacağını vurguladı. Devletlerin kendi verisi üzerinde egemenlik kurmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, ulusal çözümlerinin başka ülkelerin yasalarına tabi şirketlere bağımlılığı azaltacağını söyledi.