Kanada'nın yeni başbakanından Avrupa çıkarması: Avrupa dışındaki en Avrupalı ülkeyiz

Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney, ABD ile gerilimlerin arttığı dönemde Avrupa turuna çıkarak destek arıyor.

Carney, Avrupa ziyareti kapsamında ilk olarak Fransa lideri Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Carney, Kanada’nın ABD’den temelde farklı bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Kanada asla, hiçbir şekilde, hiçbir şart altında ABD’nin bir parçası olmayacaktır.” dedi.

Trump, Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük tarifeleri getirmiş ve Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma fikrini dile getirmişti.

"AVRUPA DIŞINDAKİ EN AVRUPALI ÜLKE"

Başbakan Carney ayrıca, “Fransa’nın ve tüm Avrupa’nın, Avrupa dışındaki en Avrupalı ülke olan Kanada ile coşkuyla çalışmasını sağlamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Carney, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinden önce Kanada’nın devlet başkanı olan Kral III. Charles tarafından Buckingham Sarayı’nda kabul edildi. Kral, kırmızı bir kravat ve Kanada Nişanı (Order of Canada) rozeti takarak Carney’in göreve gelişini kutladı.

Kral ile 30 dakikalık özel görüşmesinin ardından Carney, 10 Downing Street’te Starmer trarafından karşılandı.

"ABD'YE FAZLA BAĞIMLIYIZ"

Carney, ülkesinin ticaret ve güvenlik ilişkilerinde çeşitlenmeye gitmesi gerektiğini belirterek, Kanada’nın ABD'ye fazla bağımlı olduğunu vurguladı.

Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Carney, "Açık olan şu ki, ticaret ve güvenlik ilişkilerimiz ABD'ye fazla bağımlı. Bunu çeşitlendirmeliyiz." dedi.

İlk yurt dışı ziyaretinde Kanada’nın tarihsel köklerinin şekillendiği iki Avrupa başkentini ziyaret etmeyi tercih eden Carney, yemin töreninde, ülkesinin Fransız, İngiliz ve yerli halkların temelleri üzerine inşa edildiğini vurgulamıştı.