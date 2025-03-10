Kanada'nın yeni lideri Trump'ı hedef aldı: "Amerika'nın parçası olmayacağız"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 senedir yürüttüğü görevinden istifa kararı aldı. Liberal Parti'nin yeni lideri Mark Carney oldu, Carney son aylarda Trudeau'nun özel danışmanıydı.



Carney, parti kongresinde oyların yüzde 86'sını alarak liderlik koltuğuna geçti. Kısa sürede de Kanada Başbakanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

Carney ilk konuşmasında Trump'ı hedef aldı, "Kanada hükümeti haklı olarak misillemede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde maksimum; Kanada'da ise minimum etkiye sahip vergi uyguluyoruz. Benim hükümetim de Amerikalılar bize saygı gösterene kadar vergi uygulamayı sürdürecek." dedi.

"AMERİKA'NIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Amerikalıların kaynaklarını istediğini öne süren Carney, "Kanada hiçbir zaman Amerika'nı parçası olmayacak" diye konuştu.

Trump, Kanada'yı 51. eyalet diyerek hedef almıştı. Peşinden ticari misillemeler başladı.

Carney, hiç kamu görevinde bulunmadı. Ancak hem Kanada Merkez Bankası'nın hem de İngiltere Merkez Bankası'nın başında görev almıştı.

KANADA-ABD ARASINDA TİCARET SAVAŞLARI

Amerikan Başkanı Trump, başkan olduktan sonra Kanada ve Meksika'ya nisana kadar ertelese de yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Trudeau da benzer adımlar atarak, "Mücadeleden geri adım atmayacağız" demişti.

