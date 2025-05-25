Kanalizasyon atığı taşıyan botta patlama: 1 ölü

ABD’nin New York kentinde ham kanalizasyon atığı taşıyan bir teknede patlama meydana geldi. Hudson Nehri’nde demirli botta yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şehre ait “Hunts Point” isimli bottaki patlamada yaralanan bir diğer çalışanın ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, olay, dün yerel saatle 10.30 sıralarında, North River atık su arıtma alanının yakınlarında yaşandı. Patlamada üçüncü bir işçinin daha yaralandığı fakat tedaviyi reddettiği ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Konuya ilişkin açıklama yapan New York Belediye Başkanı Eric Adams, patlamanın sebebinin tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldığını, olayda suç işleme niyetinin olduğunun düşünülmediğini belirtti.



ABD Sahil Güvenliği da arıtılmak üzere kentteki ham kanalizasyon atıklarını alan teknedeki çalışanların patlama sırasında alevlerin ve kıvılcımların çıktığı bir işle meşgul olduklarını aktardı.

New York Polisi’nin açıklamasına göre de olay yerine giden ilk ekipler 59 yaşındaki bir erkeği suda bilinci kapalı halde buldu. Adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölen kişinin uzun süredir kentin çevre koruma departmanında çalıştığı belirtildi.



Patlama sebebiyle kanalizasyon atıklarının botun güverte kısmına yayıldığı, itfaiye ekipleri ve ilk yardım çalışanlarının temizliğinin sağlandığı açıklandı.

