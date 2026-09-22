Kanallara Beyaz Saray ambargosu koyan Trump kendi kanalını açtı

ABD Başkanı Donald Trump 'ın, geçtiğimiz günlerde. “yalan haber yaptıkları” iddiasıyla bazı Amerikan televizyon kanallarına "Beyaz Saray yasağı" koymasının ardından, Beyaz Saray da dün "Trump TV" adıyla kendi kanalını kurdu.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yayınlanan kanal tanıtım fragmanında, fenomen dizilerden kesitler sunulurken, paylaşıma gelen kullanıcı yorumlarında ise Trump adeta hedef tahtasına oturtuldu.

Beyaz Saray'ın paylaştığı tanıtım klibinde, "TRUMP TV ŞİMDİ YAYINDA. Unutulmaz anlar, duyurular ve yönetimden en son ve en büyük gelişmelerin hepsi 7/24 tek bir yerde; gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. Her büyük olay televizyonunuza ulaşamıyordu ama artık ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.



FRAGMANDA FENOMEN DİZİLERDEN KESİTLER VAR



Tanıtım fragmanında Breaking Bad, Seinfeld, Sünger Bob, Family Guy, Simpsonlar ve Evde Tek Başına gibi ünlü film, dizi ve çizgi filmlerden alınmış sahneler yer alıyor. Kesitlerin ortak yönü ise bu yapımların kahramanlarının, dikkatle televizyon izledikleri ya da TV başına koştukları anlardan oluşuyor olması...



X'TE KULLANICILAR TİYE ALDI



Beyaz Saray'ın X (eski adıyla Twitter) hesabında yayınladığı kanal tanıtım fragmanı paylaşımına gelen yorumlarda ise Trump yönetimine sert eleştiriler yöneltildi. Kimi yorumlarda, Kuzey Kore televizyonlarından alınmış ekran görüntülerinin üzerine "Enflasyon yok, istihdam çok, Hürmüz Boğazı açık" gibi ifadeler yazılarak, "Trump TV'nin aslında böyle bir kanal olacağı" iması yapıldı.



Bunun yanı sıra, Ay'a dikilmiş Trump TV bayrağı ve Kuzey Koreli haber spikeri kılığındaki Trump görselleri de büyük etkileşim alan yorumlar arasındaydı.

NE OLMUŞTU?

Trump, üç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN'den oluşan ve Beyaz Saray'dan gelişmeleri aktaran kanallar, CNN'in girişinin engellenmesini gerekçe göstererek Trump'ın havuz kapsamındaki etkinliklerini görüntülemeyeceklerini açıklamıştı.